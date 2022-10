Metaller machen Druck: 10,6 Prozent mehr Lohn

Arbeitnehmer sollen etwas von Gewinnen haben

Die Gewerkschafter wollen so rasch wie möglich zu einem Abschluss kommen, aber nicht zu irgendeinem: „In der heftigsten Teuerungskrise seit Jahrzehnten muss es ordentlich rascheln in der Geldtasche der Arbeitnehmer“, betonte der oberste Metallergewerkschafter im Land, Wolfgang Fritz von der PRO-GE. Die Gewerkschaft fordert 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. „Die Unternehmen haben sehr viel Geld verdient. Diese Rekordergebnisse wurden durch die Arbeitnehmer ermöglicht. Sie sollen davon nun auch etwas haben.“ Die Unternehmen hätten satte Gewinne gemacht, was sich auch an den hohen Dividenden widerspiegle, jedoch nicht auf dem Lohnzettel der Beschäftigten.