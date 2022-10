Tirol: Lok erfasst Fußgänger auf den Schienen

Wenige Stunden nach dem schrecklichen Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Linienbus kam es in der Nacht auf Donnerstag in Rum zu einem verheerenden Unfall auf den Gleisen. Ein 53-Jähriger war zu Fuß auf den Schienen von Hall in Richtung Innsbruck unterwegs. Der 30-jährige Lokführer nahm den Mann auf der nördlichen Gleisspur wahr und leitete sofort die Notbremsung ein.