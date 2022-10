Nach Zugunglück: Busfahrer in Klinik verstorben

Es waren schockierende Bilder, die sich am Donnerstag bei einem Bahnübergang in Pflach im Tiroler Außerfern abspielten. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr dort gegen 7 Uhr ein Buslenker (45) auf die Geleise, obwohl sich ein Güterzug in Richtung Vils näherte. Es kam zur Kollision und der Bus wurde in der Mitte erfasst und rund 30 Meter mitgeschleift.