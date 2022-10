Militärtechnik-Schmuggel nach Russland gestoppt

Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, Halbleiter und Mikroprozessoren aus den USA beschafft zu haben, die in Russland etwa in Kampfflugzeugen, Radargeräten, Raketen-Systemen oder Satelliten eingesetzt würden. Einige der elektronischen Bauteile sollen später auf dem Schlachtfeld in der Ukraine beschlagnahmt worden sein. Anderen Beschuldigten wird zur Last gelegt, eine Schleifmaschine nach Russland geschmuggelt zu haben, die unter anderem bei Atomwaffen- und Verteidigungsprogrammen zum Einsatz kommen könne. Die Maschine ist noch rechtzeitig in Riga abgefangen worden, wie Vertreterinnen und Vertreter der Staatsanwaltschaft Connecticut berichteten.