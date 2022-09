Russisches Militär verstärkt Waffen in Charkiw

Diese würden in der Nähe der Stadt Balaklija geführt werden, deren Rückeroberung die Ukraine am Donnerstag vermeldet hatte. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ukrainische Fortschritte in der Region im Nordosten des Landes gesehen. „Wir sehen jetzt Erfolge in Cherson, wir sehen einen gewissen Erfolg in Charkiw - und das ist sehr, sehr ermutigend“, sagte er am Freitag in Prag.