Ungenaue russische Raketen fordern zivile Opfer

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums setzt Russland mittlerweile vermehrt auf veraltete, ungenaue Raketen. Grund hierfür ist wahrscheinlich ein mangelnder Vorrat an zielgenauen und modernen Waffen. Analysierte Überwachungsaufnahmen zeigten, dass das Einkaufszentrum in Krementschuk am 27. Juni 2022 wahrscheinlich von einer Ch-32 Rakete getroffen wurde. Hierbei handle es sich zwar um eine Weiterentwicklung der sowjetischen Rakete Ch-22, die dennoch nicht dafür geeignet sei, Bodenziele in urbanen Gebieten genau zu treffen.