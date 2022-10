Leere Versprechen enttäuschen Flüchtlings-Helfer

Was war passiert? Der Antrag wurde ordnungsgemäß bei der Volkshilfe gestellt. Doch letztendlich bekamen die Ukrainer pro Monat lediglich 123 Euro, die sie an die Familie weitergaben. „Die Politik hatte kommuniziert, dass für zwei Vertriebene im Haushalt bis zu 300 Euro Betriebskosten abgerechnet werden können. In der Realität werden die Unterlagen, die der Vermieter bei der Volkshilfe einreicht und die in weiterer Folge an die Grundversorgungsstelle des Landes geschickt werden, sehr genau überprüft. Nach dieser Überprüfung wird ein Betrag festgelegt, der zur Auszahlung kommt“, erklärt Andreas Schmolmüller von der Volkshilfe.