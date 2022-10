Nun doch! Tirol bleibt weiterhin Sponsor des ÖSV

„Uns muss es nun in Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem ÖSV verstärkt darum gehen, diese erfolgreiche Positionierung im Spitzensport noch besser für die Ansprache potenzieller Urlaubsgäste zu nutzen“, erklärte Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung. „Der Zeitpunkt für die Verlängerung hätte nicht besser sein können. Wenige Tage vor dem Weltcupauftakt in Tirol und am Beginn des kommenden WM-Winters - das sind sehr gute Vorzeichen, um voll durchzustarten! Wir sind gemeinsam sehr motiviert, neue, zeitgemäße und kreative Pläne in die Tat umzusetzen“, wurde ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober zitiert.