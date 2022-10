Datenschützer an EU: „Hört auf, uns zu scannen“

Anstatt das komplexe gesellschaftliche Problem an der Wurzel zu packen, solle „ein fehleranfälliger Mechanismus die gesamte digitale Kommunikation überwachen und auf verdächtiges Material untersuchen“. Dieses solle dann an das neu zu gründende „EU-Centre on Child Sexual Abuse (EUCSA)“ gesendet werden, das auch eng mit der EU-Polizeibehörde Europol zusammenarbeiten würde.