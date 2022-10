Pinkafeld: Darsteller für neuen Kinofilm gesucht

Familien mit Kindern gesucht

Die Castings der Agentur EXTRAS finden am Freitag, 21. Oktober, von 13 bis 19 Uhr und am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 18 Uhr im Stadthotel am Hauptplatz 18 statt. Gesucht werden dabei besonders Familien mit Kindern im Alter von 8 bis 15 Jahren sowie Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren, die gut schwimmen können.