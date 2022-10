Österreich peilt gegen Ungarn EM-Halbfinale an!

„Wir wollen keine Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ich möchte ein bissiges, gieriges, hungriges Team Österreich sehen. Wir wollen die Fans aus den Sitzen reißen“, erklärte Sommer am Mittwoch bei einem Mediengespräch. Unterschätzen will er den Gegner keinesfalls. „Für Ungarn ist es das Spiel ihrer Geschichte, die sind erst aufgestiegen in den Pool A. Sie hatten noch nie so ein großes Nationalteam-Spiel. Das macht sie sehr gefährlich.“ Quarterback Alexander Thury fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass man mit Selbstbewusstsein reingeht, aber nicht hochnäsig wird.“