Ärzte am Limit: „Wird nicht mehr lange so gehen“

Aktuell sind in Oberösterreich 54 Kassenstellen unbesetzt, alleine 40 davon betreffen die Allgemeinmedizin. Und dieser Zustand wird sich durch die anstehende Pensionierungswelle noch weiter zuspitzen, weshalb laut Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser die Stimmung in den Praxen zunehmend schlechter wird: „Es muss den Patienten klar sein: In Zukunft wird es immer mehr notwendig werden, dass Ärzte entscheiden, welche Patienten zuerst an die Reihe kommen.“