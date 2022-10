Metaller erhöhen auch in Vorarlberg den Druck

Die Metallergewerkschaft hält ab heute in 15 Betrieben in Vorarlberg Versammlungen ab, um gegen das „provokant niedrige“ Angebot der Arbeitgeberseite bei den Lohnverhandlungen in Wien zu protestieren. Dabei sollen auch gleich weitere Kampfmaßnahmen vorbereitet werden, informiert PRO-GE-Landesvorsitzender Wolfgang Fritz.