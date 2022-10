Ein Lebensretter geht niemals in Pension

„Griaß di, mein Lebensretter!“ Erst kürzlich winkte ein ehemaliger Patient Günther Sterninger strahlend an der Kassa eines Supermarktes in Liezen zu. Heute ist dieser Mann 75 Jahre alt und guter Dinge, vor einem Vierteljahrhundert jedoch hing dessen Leben an einem seidenen Faden. „Er hatte Schmerzen in der Brust, dann brach er zusammen und wir haben ihn reanimiert. Während der Herzmassage hat er schon die Augen aufgemacht und mich angeschaut“, erzählt Sterninger, der seit 41 Jahren die Einsatzjacke des Roten Kreuzes trägt.