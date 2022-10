Mopedlenker bei Kollision in Tirol schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Der 43-Jährige sah den Motorradfahrer auf sich zu kommen, wollte noch in den Graben ausweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 24-Jährige erlitt schwere Frakturen und musste mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden.