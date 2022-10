EU friert Vermögen von Irans Sittenwächtern ein

Die EU-Staaten haben sich nach Angaben der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag auf Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei geeinigt. Das Ziel sei es, die Verantwortlichen für brutale Verbrechen an Frauen, Jugendlichen und Männern zur Verantwortung zu ziehen, sagte die Politikerin am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.