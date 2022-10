Komödie zum Verlieben bei der krone.tv Movienight

Wenn sich zwei Männer anziehend finden und es so richtig funkt, kann das manchmal durchaus auf direktem Wege ins Bett führen. Aber ab und an auch in Richtung Liebe. So wie in „Bros“, wo zwei Kerle vielleicht, womöglich, eventuell sogar füreinander bestimmt sind. Was aber natürlich noch gar nichts heißt, schließlich sind beide ziemlich beschäftigt - und Beziehungen bekanntlich alles andere als unkompliziert. Kreativer Kopf hinter der smarten romantischen Komödie über zwei Kerle ist Billy Eichner, der gemeinsam mit Regisseur Nicholas Stoller das Drehbuch schrieb und auch eine der Hauptrollen übernimmt.