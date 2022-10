Die Angst ist jede Nacht mit von der Partie

Seit Jahren sind Karoline Patatsek-Weiss und ihre Mutter Theresia Weiss in Nickelsdorf unterwegs, um die Leserschaft mit „Kronen Zeitung“ & Co. zu versorgen. Die Zeitungen werden in der Nacht beim aufgelassenen Polizeiposten angeliefert, von dort müssen die beiden Frauen sie holen. Ihre Tour beginnt um 2.30 Uhr in der Nacht.