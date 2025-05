Forchtenstein: Lager vor Volksbefragung gespalten

Woche der Entscheidung in Forchten-stein: Am Sonntag, 18. Mai, findet die Volksbefragung statt, bei der die Bevölkerung ihren Standpunkt zum geplanten Pflegestützpunkt kundtun soll. Geht es nach SPÖ-Bürgermeister Rüdiger Knaak, soll der Stützpunkt am früheren Supermarkt-Areal gebaut werden, das in Gemeindebesitz ist. Das Grundstück soll an das Land verkauft werden und dort eine Tagesstätte mit Mehrstundenbetreuung, ein Stützpunkt für mobile Hauskrankenpflege, betreute Wohnungen, ein „Dorfplatz“, eine Arztordination sowie eine Greißlerei mit Café entstehen.