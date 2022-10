Schlepper blockierte mit Kleinbus ganze Straße

Überstürzt die Flucht ergriffen haben offenbar ein Schlepper und die von ihm transportierten Migranten in der Nacht auf Sonntag in Neutal. Der Menschenschmuggler hatte über zwei Dutzend Flüchtlinge in einem weißen Kleinbus transportiert, bevor ihm das Fahrzeug mitten in der Ortschaft offenbar den Dienst verweigerte. In Panik dürften er und die Migranten daraufhin davongelaufen sein.