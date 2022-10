Zeltlager als Ergebnis der heimischen Asylpolitik

„Zur Not sperren wir die Autobahn.“ Mit diesem Satz drückt der Bürgermeister von St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich den Ärger in seiner Gemeinde aus. Seit Samstag werden dort ebenfalls Zelte (Bild oben) für Flüchtlinge aufgebaut. Der Bund drängt wegen der starken Zunahme von Migranten in den Bundesbetreuungseinrichtungen darauf, dass die Bundesländer verstärkt für Unterbringung sorgen.