Aufbau der Flüchtlingszelte in Thalham gestartet

Am Gelände der Erstaufnahmestelle Thalham in St. Georgen im Attergau in Oberösterreich wurden am Samstag die Aufbauarbeiten für die geplanten Flüchtlingszelte begonnen. Bis zu 100 zusätzliche Asylwerber - ausschließlich Männer - sollen darin untergebracht werden. Die Sorge darüber in der Gemeinde ist groß, die Kommunalpolitik überlegt nun Protestaktionen. Zuvor hatten bereits Tirol und Vorarlberg verlautbart, keine Zelte aufstellen zu wollen.