Golf: Sepp Straka bei Turnier in Chiba verbessert

Bernd Wiesberger ist indes auf der LIV-Tour in Jeddah in Saudi-Arabien im Einsatz und legte dort eine 68er-Runde (2 unter Par) aufs Grün. Neben drei Birdies bei drei Bogeys gelang dem Burgenländer auch ein Eagle, also ein doppelter Schlaggewinn. Er rangiert damit unter 48 Teilnehmern auf Position 16. Es führt US-Profi Brooks Koepka, der den Kurs in nur 62 Schlägen bewältigte.