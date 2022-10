Alarm nach Wiesn: 400.000 Neuinfektionen täglich

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt, dass die Zahl der tatsächlichen täglichen Corona-Infektionen in Deutschland derzeit bis zu 400.000 beträgt. Man müsse mit einer Dunkelziffer bei den Neuinfektionen mit dem Faktor drei bis vier rechnen, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Die Entwicklung sei derzeit nicht gut, sagte Lauterbach mit Blick auf die steigenden Zahlen auch der Corona-Patienten in Krankenhäusern. Große Schuld am aktuellen Bild habe ihm zufolge das Oktoberfest in München.