Corona-Ampel: Hohes Risiko für ganz Österreich

Kommission empfiehlt FFP2-Maske

Die Corona-Kommission empfiehlt, Covid-19-Schutzimpfung und -Arzneimittel sowie das Testangebot vermehrt in Anspruch zu nehmen. Zudem wird zum Tragen einer FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln, in stark frequentierten Innenräumen sowie bei Kontakt zu vulnerablen Personen geraten, weiters solle man - wie gehabt - regelmäßig lüften, Abstand halten und Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen treffen.