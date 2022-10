Nach nur einem Monat droht Truss schon das Aus

Regierungschefin ohne Rückhalt

Wie mehrere Medien berichteten, flog Kwarteng am Freitag vorzeitig vom Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Washington zurück in die britische Hauptstadt - dort wollte er demnach mit Premierministerin Liz Truss besprechen, ob ein weiterer Teil seines Haushaltsplans zurückgenommen wird.