Eurofighter bleiben: So geht es jetzt weiter

Bereits vor zwei Jahren hat die „Krone“ errechnet, was nun eintritt (siehe Ausriss unten): Die Eurofighter bleiben. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bestätigte am Donnerstag gegenüber der „Krone“, dass die Kampfjets nachgerüstet, und damit fixer Bestandteil der österreichischen Luftraumüberwachung bleiben werden. „Ich werde mich trotzdem weiterhin für eine kosteneffiziente Lösung einsetzen“, so die Ministerin. „Aber unsere Eurofighter sind grundsätzlich gute Geräte.“