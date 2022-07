Berlin meldet Defekt bei Eurofighter-Kampfjets

Auf Demonstrationsflug verzichtet

Aufträge zur Sicherung des Luftraums und der Landes- und Bündnisverteidigung werden in Deutschland weiter erfüllt. Wegen des Problems verzichtete das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau am Freitag beim Besuch von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf einen Demonstrationsflug.