AMS-Chef Bereuter gibt Lehrlingsmarkt gute Noten

„Vorarlberg hat einen sehr guten und sehr transparenten Lehrstellenmarkt", sagt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Will heißen: Wer in Vorarlberg eine Lehrstelle sucht, findet in der Regel auch eine. Nach wie vor ist im Bundesländervergleich der Anteil der Jugendlichen am höchsten, die nach der Schule eine Lehre beginnen. 2021 lag er bei 48,9 Prozent, sogar um 2,5 Prozent höher als im Jahr davor.