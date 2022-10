Dörrobst gegen Müdigkeit? Höchstens eine Handvoll

Das Schöne beim Dörren ist, der Mineralien- und Vitamingehalt der Frucht bleibt bestanden und man muss die von der Ernte übriggebliebenen Früchte nicht wegwerfen. Reich an Ballaststoffen ist Dörrobst auch. Ob es gegen Müdigkeit wirksam ist, wie verschiedenenorts auf der Welt angenommen wird? Ja, aber wohl nur bedingt, in kleineren Portionen wird die Wirkung wohl nicht so stark sein, wie der Leser es sich erwartet.