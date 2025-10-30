Kaum Migranten: 4 Großzelte in Spielfeld abgebaut

Auch wenn die Grenzkontrollen weiterhin aufrecht sind: Die illegale Migration an der steirisch-slowenischen Grenze geht derzeit gegen null. Gleichzeitig waren die Kosten zur Aufrechterhaltung des nach der Flüchtlingskrise 2015/16 errichteten Grenzmanagements hoch. Daher fiel im Sommer die politische Entscheidung: Es wird rückgebaut.