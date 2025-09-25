Kindgerecht? Was den Kleinen in Horten oft fehlt

So rasch als möglich nach der Geburt des Sprösslings wieder zurück an den Arbeitsplatz: Unsere Gesellschaft will das – überspitzt gesagt - so. Und bietet uns dafür viel zu häufig übervolle Betreuungseinrichtungen und gestresste Betreuer. Was die frühe Trennung von den Eltern für unsere Kinder oft heißt? Überforderung, und die kann ernste Folgen haben. Wo es hapert, welche Änderungen nötig wären und wie Eltern das Beste für den Nachwuchs finden, lesen Sie hier!
Schon mit ein paar Monaten können Kinder hierzulande in Einrichtungen wie Kinderkrippen gebracht werden. Zum Glück für viele Familien, die sich ohne diese Möglichkeit der Fremdbetreuung deutlich schwerer tun würden. Frühkindliche Betreuungsinstitutionen werden als wichtige Bildungsstätten gesehen. Doch die herrschenden strukturellen Rahmenbedingungen bieten nicht automatisch die besten Voraussetzungen, um vor allem unseren Kleinsten Bindung, Halt, Geborgenheit zu vermitteln.
