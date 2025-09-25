Kindgerecht? Was den Kleinen in Horten oft fehlt

So rasch als möglich nach der Geburt des Sprösslings wieder zurück an den Arbeitsplatz: Unsere Gesellschaft will das – überspitzt gesagt - so. Und bietet uns dafür viel zu häufig übervolle Betreuungseinrichtungen und gestresste Betreuer. Was die frühe Trennung von den Eltern für unsere Kinder oft heißt? Überforderung, und die kann ernste Folgen haben. Wo es hapert, welche Änderungen nötig wären und wie Eltern das Beste für den Nachwuchs finden, lesen Sie hier!