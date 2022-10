Lazio-Trainer: „Sturm besser, als Name hergibt!“

Sturm ist in der Ewigen Stadt Rom angekommen. Mit Sack und Pack - vorsichtshalber ohne Sportchef Andi Schicker (der Corona hatte) - und allen restlichen Mitarbeitern landete der schwarz-weiße Tross am Nachmittag. Auch 1500 Fans sollen das Stadio Olimpico am Donnerstag mit Sturm-Gesängen beschallen. Worauf sich Sturm einstellen muss - und was vor allem Lazio-Startrainer Maurizio Sarri über die Grazer zu sagen hatte.