Japan: Rakete zerstört sich nach Fehlstart selbst

Eine japanische Weltraumrakete mit einem Satelliten an Bord ist am Mittwoch nach einem Fehlstart zerstört worden. Eine „Anomalie“ habe die Rakete vom Typ „Epsilon“ in eine unkontrollierbare Flugbahn gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur Jiji unter Berufung auf Japans Raumfahrtagentur JAXA.