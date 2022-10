Südkoreanische Rakete nach Fehlstart abgestürzt

Erst am Dienstag hatte Nordkorea eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Angaben der japanischen Küstenwache zufolge flogen zwei Raketen in Richtung des Japanischen Meeres und stürzten außerhalb der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans, 200 Meilen (etwa 320 Kilometer) rund um die Inselgruppe, ins Meer.