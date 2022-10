Zuckerberg zeigt neue Hardware für sein Metaverse

Wer die Meta Quest Pro hierzulande erwerben will, muss sich also nach Importmöglichkeiten umsehen. In den USA kann das Headset, das genau genommen eine Mixed-Reality-Brille ist, weil die nach außen gerichteten Kameras es den Nutzern erlauben, die Umgebung in das Erlebnis einzubeziehen, bereits vorbestellt werden. Als mögliches Einsatzszenario nennt man beispielsweise „hybride Meetings“, bei denen einige Teilnehmer vor Ort sind und die anderen über die VR-Brille zugeschaltet werden.