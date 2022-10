Dringender Appell an unsere Politiker

Die Regierung scheint sich in der Frage eines Comebacks der Maskenpflicht selbst noch nicht so einig zu sein. Der Gesundheitsminister zeigt sich noch zurückhaltend, die Bundesländer-Chefs sind verhalten. Deswegen an dieser Stelle schon vorab der dringende Appell an alle unsere Verantwortungsträger: Bitte nicht schon wieder Maskenpflicht!