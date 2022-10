Masken! - „Worauf wartet diese Regierung noch?“

Die Infektionszahlen steigen, die Belegung in den Krankenhäusern schreitet immer weiter voran und auch die Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur werden langsam knapp. Die Reaktion der Regierung? Zögerliches Warten! Womit sich Experte Hans-Peter Hutter nicht abfinden will und die Regierung zum sofortigen Arbeiten auffordert.