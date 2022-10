Trickbetrüger schauten zweimal durch die Finger

Angeblicher Verkehrsunfall des Sohns

Mit einem angeblichen Verkehrsunfall mit Todesfolge wollten Betrüger eine 69-jährige Klagenfurterin hereinlegen. „Sie behaupteten, dass ihr Sohn darin verwickelt war und jetzt in Haft sitzt“, berichtet die Polizei. „Sie sollte 40.000 Euro bar übergeben, damit er frei kommt.“ Als die Frau dann beim vereinbarten Treffpunkt in Pörtschach eintraf, war sie schon misstrauisch. Das Erscheinungsbild der Männer bestätigte sie und sie verweigerte die Geldübergabe und wandte sich an die Polizei.