Kindesmissbrauch: Maddie-Verdächtiger angeklagt!

Drei Vergewaltigungen und zwei Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern legt die Staatsanwaltschaft dem 45-jährigen Christian B. zur Last. „Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat heute vor dem Landgericht Braunschweig Anklage gegen einen 45-jährigen Deutschen wegen mehrerer Sexualstraftaten erhoben, die dieser zwischen dem 28.12.2000 und dem 11.6.2017 in Portugal begangen haben soll“, zitiert die „Bild“ Staatsanwalt Hans Christian Wolters. „Bei dem Angeschuldigten handelt es sich um dieselbe Person, gegen die auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden des damals dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 03.5.2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal wegen des Verdachts des Mordes ermittelt wird.“