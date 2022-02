Half Ex von Christian B. bei Maddies Entführung?

Auch gegenüber dem deutschen Sender Sat1 hatte Dieter F. bereits den Verdacht geäußert. Der Freund seiner Tochter hatte ihm den Wohnwagen gezeigt, in dem er wohl Cannabis schmuggeln wollte. Er enthüllte ein Versteck, das so groß gewesen sei, dass man darin auch ein Kind hätte verstecken können. Doch in einem Fahrzeug von Christian B., das die Exekutive im Jahr 2016 entdeckte, habe man keine Spur zu Maddie gefunden. Der 67-Jährige ist überzeugt, dass der Verdächtige noch einen Campingwagen besessen hat.