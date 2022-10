Das kleine Bergdorf Mühlbach am Hochkönig wächst

Lange war in Mühlbach am Hochkönig der Bergbau tonangebend. 1977 wurde das letzte Kupfererz aus dem Mitterberg geholt. Schon im Jahr darauf folgte der Aufbruch. 1978 wurde der Schneeberg mit Liftanlagen erschlossen. Der Winter-Tourismus in der Pongauer Gemeinde florierte. An die 2700 Gästebetten sind es heute in Mühlbach. Ein neues Hotel und weitere Betten werden bald dazukommen, unweit der Talstation der Seilbahn ins Skigebiet. „Das ist ein idealer Standort. Gäste können ihr Auto dort gut stehen lassen und sind gleich überall“, sagt Anna Reitinger. 2019 wurde sie mit knappem Vorsprung zur ÖVP-Ortschefin gewählt. Reitinger ist die einzige Frau an der Spitze einer Pongauer Gemeinde.