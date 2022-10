Unkens Bürgermeister: „Damit hat keiner gerechnet“

Um auch den Älteren etwaiges Pendeln zu ersparen, seien Arbeitsplätze vor Ort wichtig, erklärt Juritsch. Ein neues Gewerbegebiet mit einer Fläche von knapp acht Hektar befindet sich gerade in der Umsetzung. Die Planung verlief jedoch nicht ganz ohne Widerstand. Rund 40 Anrainer wehrten sich vor allem gegen die geplanten Waldrodungen. „Wir haben das nicht einfach gebaut und die Bewohner vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie wurden aktiv miteingebunden und um Ideen und Lösungen gebeten, wo etwa Straßen am besten verlaufen sollen. Mit so viel Mitbestimmung vorab haben scheinbar einige nicht gerechnet“, meint Florian Juritsch.