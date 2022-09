Wagrain hat wenig Platz, aber viel Verkehr

Im engen Wagrainer Tal ist der Platz knapp. Nachverdichtung sei deshalb ein großes Thema. Auch wenn die großteils im Privaten stattfindet. Kinder bauen am Elternhaus dran oder drauf. „Ein Baulandsicherungsmodell ist leider nicht in Sicht“, sagt Ellmer. Dafür geht beim Radweg zwischen Wagrain und Kleinarl was weiter. Einzig die nötigen Bescheide fehlen noch.