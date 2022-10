85-Jähriger mit brennendem Öl übergossen

Verzweifelte Löschversuche in der Dusche

Der Mann versuchte verzweifelt, den Brand an seinem Körper in der Dusche selbst zu löschen. Was ihm jedoch nur zum Teil gelang. „Sein Bruder, der sich im Nebenraum befand und durch den Lärm des Haushundes auf den Unfall aufmerksam wurde, alarmierte sofort die Rettungskräfte.“