Richy Walkner: Sein Fleisch ist kohlrabenschwarz

Mehr aus T-Bone-, Ribeye-Steak und Co. rausholen, auch aromatisch, lautete die Aufgabe. Die zwei Garagen des Papas in Faistenau wurden zur GustaF Meat Boutique umgebaut. Wo der Mittvierziger Leckerbissen in Buchenasche, Aktivkohle oder auch ausschließlich Butter reifen lässt, zum Kauf anbietet.