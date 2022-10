Kärntens modernes Glasfasernetz wird immer dichter

Handynetz von 75 Prozent der Haushalte genutzt

Von der Förderung geht ein geringer Teil an private Netzanbieter, der Großteil (96 Millionen) an die Landesgesellschaft Breitbandinitiative Kärnten (BIK), die bereits 174 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und in der Kärntner Vorzeigeregion Görtschitztal 1704 Haushalte angeschlossen hat. Über private Anbieter sind es schon 12.000. Im Ausbauprojekt Gail- und Drautal mit Lavamünd rechnet man mit knapp 26.000 Anschlüssen. Das 5 G-Handynetz wird zwar schon in 75 Prozent der Haushalte genutzt, allerdings zu einem großen Teil über günstige Angebote von Mobilfunkbetreibern ohne Breitband.