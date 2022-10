Dorf-Oper „Regina“ verbindet Profis und Laien

Die Kerker sind heute andere

Und schnell wird klar: Die Zeiten haben sich zwar geändert, aber auch heute noch sind die Figuren gefangen - zwar nicht in Kerkern, aber in Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Zwängen, in Körpern, die ihren - wegen ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder wegen einer Behinderung - nicht jene Freiheiten bieten, die sie gerne hätten.