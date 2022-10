Thailand-Massaker: Buspanne rettete Kindern Leben

Buspanne und Schlechtwetter: Nur 24 statt 92 Kindern in Tagesstätte

Die Opferzahl hätte jedoch auch viel höher ausfallen können - normalerweise werden nämlich bis zu 92 Kinder in der Einrichtung betreut, wie der Direktor der Tagesstätte berichtete. Aufgrund des schlechten Wetters während der Monsunzeit und weil ein Bus, der Kinder in die Einrichtung bringt, eine Panne hatte, waren es am Tag des Massakers nur 24 Kinder. „Viele Menschen sind natürlich am Boden zerstört, und viele Eltern sind froh, dass sie ihre Kinder wegen des Wetters nicht in die Einrichtung geschickt haben“, berichtete der thailändische BBC-Redakteur Nopporn Wong-Anan.