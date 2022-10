„Herzensmenschen“: Welcher Verein soll gewinnen?

Feuerwehr Passering

Stellvertretend für alle, die sich freiwillig und ehrenamtlich in den Dienst der Feuerwehr stellen, steht an dieser Stelle die Freiwillige Feuerwehr Passering - gegründet im Jahre 1895. Um ihrem Auftrag, dem Schutz der Bevölkerung, auch in Zukunft nachkommen zu können, wird dringend Feuerwehr-Nachwuchs gesucht. „Wir werden überwiegend zu Naturkatastrophen, Unfällen oder technischen Einsätzen gerufen“, erklärt Kommandant Alfred Becker. Deshalb verfügt die FF Passering neben den Löschfahrzeugen auch über ein Einsatzboot und einen KAT-Anhänger. „Sollten wir gewinnen, schaffen wir Personenrufempfänger (Piepser) an, damit wir auch im Falle eines Blackouts unsere Kameraden alarmieren können“, so Kommandant Becker.